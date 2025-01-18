Ubisoft продовжує розкривати нові деталі про Assassin's Creed Shadows напередодні релізу. Виявляється, що розробники серйозно переробили систему дослідження відкритого світу, прибравши з гри "вежі" у звичному розумінні, які стали вже мало не стали візитною карткою серії.
У новому блозі по грі розробники розповіли, що тепер традиційні для серії "точки синхронізації" працюватимуть по-іншому: раніше відкриття такої точки повністю відкривало великий шматок мапи, тепер же синхронізація не буде розсіювати "туман війни", а просто вкаже точки інтересу в області.
Карта відкриватиметься просто на ходу, у міру того, як гравець досліджує світ, але під час сюжету в головних героїв з'явиться ціла мережа шпигунів, члени якої зможуть досліджувати карту замість гравця. Крім того, шпигуни зможуть відразу вказати квестовий маркер у завданнях, де потрібно досліджувати область у пошуках мети.
Геймдиректор проєкту Шарль Бенуа поділився, що розробники не хотіли обмежувати гравця з цими маркерами та іконками, натомість вони вирішили зробити інформацію своєрідною нагородою: "Ми не хотіли занадто сильно тримати гравця за руку за допомогою іконок і маркерів. Ми хотіли створити відкритий світ, де інформація була б ключовою і стала б формою нагороди. Це мало сенс у контексті гри за шинобі та боротьби за інформацію".
Раніше ми розповідали про механіку "часу як ресурсу" в новій грі від творців "Відьмак 3", The Blood of Dawnwalker.