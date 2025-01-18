У головних героїв буде ціла мережа шпигунів для відкриття ігрової карти.

Ubisoft продовжує розкривати нові деталі про Assassin's Creed Shadows напередодні релізу. Виявляється, що розробники серйозно переробили систему дослідження відкритого світу, прибравши з гри "вежі" у звичному розумінні, які стали вже мало не стали візитною карткою серії.

У новому блозі по грі розробники розповіли, що тепер традиційні для серії "точки синхронізації" працюватимуть по-іншому: раніше відкриття такої точки повністю відкривало великий шматок мапи, тепер же синхронізація не буде розсіювати "туман війни", а просто вкаже точки інтересу в області.

Карта відкриватиметься просто на ходу, у міру того, як гравець досліджує світ, але під час сюжету в головних героїв з'явиться ціла мережа шпигунів, члени якої зможуть досліджувати карту замість гравця. Крім того, шпигуни зможуть відразу вказати квестовий маркер у завданнях, де потрібно досліджувати область у пошуках мети.

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Геймдиректор проєкту Шарль Бенуа поділився, що розробники не хотіли обмежувати гравця з цими маркерами та іконками, натомість вони вирішили зробити інформацію своєрідною нагородою: "Ми не хотіли занадто сильно тримати гравця за руку за допомогою іконок і маркерів. Ми хотіли створити відкритий світ, де інформація була б ключовою і стала б формою нагороди. Це мало сенс у контексті гри за шинобі та боротьби за інформацію".

Раніше ми розповідали про механіку "часу як ресурсу" в новій грі від творців "Відьмак 3", The Blood of Dawnwalker.

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