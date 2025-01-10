Тепер реліз заплановано на весну.

Нову Assassin's Creed Shadows знову перенесли. Тепер гра вийде ще на місяць пізніше, 20 березня.

Про це Ubisoft повідомила у своїх соціальних мережах. За словами компанії, розробникам потрібно більше часу, щоб довести проєкт до пуття і створити ще більш амбітний і захопливий досвід.

Нагадаємо, що спочатку реліз Assassin's Creed Shadows був запланований на 15 листопада, потім її перенесли на 14 лютого і ось знову чергове перенесення. Продюсер серії Марк-Алексіс Коте раніше заявляв, що гру перенесли через низьку якість.

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Приблизно з листопада розробники почали ділитися інформацією про гру. Наприклад, компанія обіцяє, що стелс в Assassin's Creed Shadows стане одним із найбільш просунутих у серії, а головна героїня Наое буде найшвидшим і найспритнішим асасином у всій серії.

Також ще однією причиною для перенесення може бути завантаженість лютого на великі ігрові релізи. У першій половині місяця очікуються релізи Kingdom Come: Deliverance II, Avowed і Sid Meier's Civilization VII.

Тепер реліз Assassin's Creed Shadows запланований на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

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