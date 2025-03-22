Минуло лише два дні з моменту релізу.

Ubisoft поділилася першими результатами Assassin's Creed Shadows, і вони вражають - за два дні після релізу гру випробували понад два мільйони людей. Це робить старт нової частини франшизи успішнішим, ніж у Assassin's Creed Origins і Odyssey:

"Два мільйони гравців! Ми в захваті від того, що можемо відзначити цей неймовірний рубіж! Assassin's Creed Shadows уже перевершила стартові показники AC Origins і Odyssey. Дякуємо, що вирушили з нами в подорож феодальною Японією!" - повідомили розробники.

Варто враховувати, що гра доступна не тільки в продажу, а й за передплатою Ubisoft+ Premium, тож кількість активних гравців не дорівнює числу проданих копій.

Відео дня

Поки що реакція спільноти залишається загалом позитивною. У Steam у Shadows "дуже позитивні" відгуки і рейтинг у 81%, а піковий онлайн на момент релізу перевищив 51 тисячу осіб.

Реліз Assassin's Creed Shadows відбувся 20 березня. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше творчий директор Ubisoft розповідав, скільки часу піде на проходження Shadows. Особливо прискіпливим гравцям може знадобиться понад 80 годин.

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