Творці сиквела Mortal Kombat 2021 року продовжують підбирати акторів на основні ролі. Нещодавно стало відомо, що каст поповнили ще четверо виконавців.
Інформація надійшла від видання Deadline, яке постійно ділиться інсайдами з Голлівуду завдяки своїм надійним джерелам. Отже, Мартін Форд ("Форсаж 9", "Руда Соня") перевтілиться в центрального лиходія — імператора Шао Кана. Десмонду Чіаму ("Сокіл і Зимовий Солдат") дісталася роль короля Еденії Джеррода.
Ана Ту Нгуєн ("Невинищений шпигун") виконає Сіндел, яку воскресив Шао Кан. А замкнув список Деймон Херріман ("Пуститися берега") з ролю ще одного антагоніста — чарівника Куан Чі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про ще трьох акторів, які з'являться в новій частині Mortal Kombat. Карл Урбан ("Хлопаки") перевтілиться в улюбленця аудиторії Джонні Кейджа. Таті Габріель ("Ти") постане в ролі Джейд, а Аделін Рудольф ("Оселя зла") приміряє образ Кітани.
Що відомо про нову частину Mortal Kombat
- За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.
- У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.
- З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.
- Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.