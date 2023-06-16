Каст картини поступово поповнюється новими обличчями.

Творці сиквела Mortal Kombat 2021 року продовжують підбирати акторів на основні ролі. Нещодавно стало відомо, що каст поповнили ще четверо виконавців.

Інформація надійшла від видання Deadline, яке постійно ділиться інсайдами з Голлівуду завдяки своїм надійним джерелам. Отже, Мартін Форд ("Форсаж 9", "Руда Соня") перевтілиться в центрального лиходія — імператора Шао Кана. Десмонду Чіаму ("Сокіл і Зимовий Солдат") дісталася роль короля Еденії Джеррода.

Ана Ту Нгуєн ("Невинищений шпигун") виконає Сіндел, яку воскресив Шао Кан. А замкнув список Деймон Херріман ("Пуститися берега") з ролю ще одного антагоніста — чарівника Куан Чі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про ще трьох акторів, які з'являться в новій частині Mortal Kombat. Карл Урбан ("Хлопаки") перевтілиться в улюбленця аудиторії Джонні Кейджа. Таті Габріель ("Ти") постане в ролі Джейд, а Аделін Рудольф ("Оселя зла") приміряє образ Кітани.

Що відомо про нову частину Mortal Kombat

За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.

У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.

З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.

Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.

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