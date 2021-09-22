Гравці тепер зможуть ділитися гранатами і використовувати поліцейський щит.

У змагальному шутері Counter-Strike: Global Offensive почалася операція Riptide ("Хижі води") з різними нововведеннями, серед яких змінена мапа Dust2, закритий матчмейкінг та багато іншого.

Вартість пропуску для CS:GO - Operation Riptide склала 410 грн, повідомили у студії Valve. УНІАН обрав головні нововведення.

Зброя – що змінили

Поліцейський щит – доступний спецназу в категорії "важка зброя" на мапах зі звільнення заручників;

Гранатами тепер можна ділитися, скидаючи на землю, як й іншу зброю;

M4A1-S – збільшено шкоду при попаданні в тіло;

Desert Eagle – трохи зменшена шкода при попаданні в тіло;

Dual Berettas – зменшена вартість з 400 до 300.

Мапи – що змінили

Dust2 – змінено огляд, тепер з місця відродження терористів не можна побачити центр мапи;

Ancient – розширена зона закладення бомби на обох точках, виправлені простріли через фанерні поверхні, додана зона битв 1 на 1 під час розминки;

Inferno – двері на "банані" (одній з найвідоміших позицій в CS:GO) замінені на тверді.

Додані мапи County, Ravine, Insertion II, Extraction і Basalt. А прибрані – Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, а також Frostbite.

Режими і матчмейкинг

Закритий матчмейкінг – користувачі можуть згенерувати код для прем'єр-матчів з друзями на серверах Valve. Такі ж приватні матчі доступні і учасникам груп Steam, щоб проводити битви тільки між учасниками групи.

Короткий змагальний матч – тепер в матчах 5 на 5 можна обрати не лише звичайну тривалість (до 16 перемог), а й скорочену, до 9 перемог.

Deathmatch – тепер можна обрати варіант "Всі проти всіх "або ж командний "Бій на смерть", де для перемоги потрібно набрати 100 вбивств на команду.

Demolition – скориговано прогрес зброї, а також скорочено час раундів і зменшено їх кількість – до 10-ти. Немає зміни команд.

Arms Race – скориговано прогрес зброї, а шприци тепер будуть видаватися через три вбивства.

Крім того, з операцією Riptide гравцям стали доступні нові скіни для зброї та оперативників, а також нашивки і наліпки.

Автор: Сергій Коршунов