У CS:GO почалася операція Riptide / скріншот
У змагальному шутері Counter-Strike: Global Offensive почалася операція Riptide ("Хижі води") з різними нововведеннями, серед яких змінена мапа Dust2, закритий матчмейкінг та багато іншого.
Вартість пропуску для CS:GO - Operation Riptide склала 410 грн, повідомили у студії Valve. УНІАН обрав головні нововведення.
Зброя – що змінили
- Поліцейський щит – доступний спецназу в категорії "важка зброя" на мапах зі звільнення заручників;
- Гранатами тепер можна ділитися, скидаючи на землю, як й іншу зброю;
- M4A1-S – збільшено шкоду при попаданні в тіло;
- Desert Eagle – трохи зменшена шкода при попаданні в тіло;
- Dual Berettas – зменшена вартість з 400 до 300.
Мапи – що змінили
- Dust2 – змінено огляд, тепер з місця відродження терористів не можна побачити центр мапи;
- Ancient – розширена зона закладення бомби на обох точках, виправлені простріли через фанерні поверхні, додана зона битв 1 на 1 під час розминки;
- Inferno – двері на "банані" (одній з найвідоміших позицій в CS:GO) замінені на тверді.
Додані мапи County, Ravine, Insertion II, Extraction і Basalt. А прибрані – Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, а також Frostbite.
фото Valve
фото Valve
фото Valve
фото Valve
фото Valve
Режими і матчмейкинг
- Закритий матчмейкінг – користувачі можуть згенерувати код для прем'єр-матчів з друзями на серверах Valve. Такі ж приватні матчі доступні і учасникам груп Steam, щоб проводити битви тільки між учасниками групи.
- Короткий змагальний матч – тепер в матчах 5 на 5 можна обрати не лише звичайну тривалість (до 16 перемог), а й скорочену, до 9 перемог.
- Deathmatch – тепер можна обрати варіант "Всі проти всіх "або ж командний "Бій на смерть", де для перемоги потрібно набрати 100 вбивств на команду.
- Demolition – скориговано прогрес зброї, а також скорочено час раундів і зменшено їх кількість – до 10-ти. Немає зміни команд.
- Arms Race – скориговано прогрес зброї, а шприци тепер будуть видаватися через три вбивства.
Крім того, з операцією Riptide гравцям стали доступні нові скіни для зброї та оперативників, а також нашивки і наліпки.