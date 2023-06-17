Контент дістанеться тільки певним покупцям, які відповідають умовам.

В Cyberpunk 2077 є відсилання до The Witcher 3: Wild Hunt, проте з виходом доповнення Phantom Liberty зв'язок між іграми стане сильніше. CD Projekt RED додасть в свою останню екшен-RPG предмети за мотивами "Відьмака". Але для їх отримання необхідно відповідати певним умовам.

Контент призначений для користувачів сервісу GOG, який належить CDPR. Щоб стати власником куртки "Дике полювання" з емблемою The Witcher і меча Гвінблейд, необхідно мати в бібліотеці магазину третю частину "Відьмака" і придбати Phantom Liberty. Тоді в грі з'явиться згаданий контент.

Предмети за мотивами "Гвинта" отримати простіше. Умови все ті ж, але карткова гра поширюється за умовно-безкоштовною схемою і додати її в бібліотеку може будь-хто. При наявності Gwent: The Witcher Card Game і Phantom Liberty в GOG користувачам дістануться стилізована футболка і пістолет "Опік". Аналогічну назву має нейтральна карта в "Гвинті".

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Нагадаємо, вартість Phantom Liberty становить 449 гривень в українському сегменті Steam. Однак в GOG ціни позначені тільки в доларах, і за доповнення знадобиться віддати $14,99.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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