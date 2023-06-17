Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / фото CD Projekt RED

В Cyberpunk 2077 є відсилання до The Witcher 3: Wild Hunt, проте з виходом доповнення Phantom Liberty зв'язок між іграми стане сильніше. CD Projekt RED додасть в свою останню екшен-RPG предмети за мотивами "Відьмака". Але для їх отримання необхідно відповідати певним умовам.

Контент призначений для користувачів сервісу GOG, який належить CDPR. Щоб стати власником куртки "Дике полювання" з емблемою The Witcher і меча Гвінблейд, необхідно мати в бібліотеці магазину третю частину "Відьмака" і придбати Phantom Liberty. Тоді в грі з'явиться згаданий контент.

Предмети за мотивами "Гвинта" отримати простіше. Умови все ті ж, але карткова гра поширюється за умовно-безкоштовною схемою і додати її в бібліотеку може будь-хто. При наявності Gwent: The Witcher Card Game і Phantom Liberty в GOG користувачам дістануться стилізована футболка і пістолет "Опік". Аналогічну назву має нейтральна карта в "Гвинті".

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Нагадаємо, вартість Phantom Liberty становить 449 гривень в українському сегменті Steam. Однак в GOG ціни позначені тільки в доларах, і за доповнення знадобиться віддати $14,99.

Предмети за мотивами "Відьмака" / фото CD Projekt RED

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

  • Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
  • Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
  • Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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