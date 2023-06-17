В Cyberpunk 2077 є відсилання до The Witcher 3: Wild Hunt, проте з виходом доповнення Phantom Liberty зв'язок між іграми стане сильніше. CD Projekt RED додасть в свою останню екшен-RPG предмети за мотивами "Відьмака". Але для їх отримання необхідно відповідати певним умовам.
Контент призначений для користувачів сервісу GOG, який належить CDPR. Щоб стати власником куртки "Дике полювання" з емблемою The Witcher і меча Гвінблейд, необхідно мати в бібліотеці магазину третю частину "Відьмака" і придбати Phantom Liberty. Тоді в грі з'явиться згаданий контент.
Предмети за мотивами "Гвинта" отримати простіше. Умови все ті ж, але карткова гра поширюється за умовно-безкоштовною схемою і додати її в бібліотеку може будь-хто. При наявності Gwent: The Witcher Card Game і Phantom Liberty в GOG користувачам дістануться стилізована футболка і пістолет "Опік". Аналогічну назву має нейтральна карта в "Гвинті".
Нагадаємо, вартість Phantom Liberty становить 449 гривень в українському сегменті Steam. Однак в GOG ціни позначені тільки в доларах, і за доповнення знадобиться віддати $14,99.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення
- Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.