Інформація надійшла від перевіреного інсайдера.

Інсайдер billbil-kun, який майже щомісяця публікує добірку безкоштовних ігор в PS Plus до офіційного анонсу, розповів про грудневі проекти. Цього разу Sony підготувала досить непоганий подарунок.

Інформатор традиційно поділився витоком на форумі Dealabs. Згідно з його даними, в грудні користувачам PlayStation Plus дістануться Mass Effect Legendary Edition, Biomutant і Divine Knockout (DKO). Додати ігри в особисту бібліотеку можна буде з 6 грудня по 3 січня. А до тих пір підписникам доступна листопадова добірка: Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection і Heavenly Bodies.

Детальніше про ігри з грудневої добірки в PS Plus

Mass Effect Legendary Edition — це комплект ремастерів культової серії RPG від BioWare і Electronic Arts. До збірки входять три оновлені частини, з яких найбільше змінилася перша. Сюжет саги присвячений пригодам капітана Шепарда і його команди. Разом герої повинні врятувати Галактику від її знищення Женцями.

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Геймплей в перших трьох частинах Mass Effect включає варіативне виконання завдань, прокачування персонажів, збір екіпіровки і битви. У боях можна перемикатися між бійцями і застосовувати спеціальні навички. Користувачі також будуть подорожувати космічними просторами і відвідувати різні планети. Перші дві частини Mass Effect вважаються культовими, а третя піддалася критиці через неоднозначний фіналу.

Biomutant — це постапокаліптичний екшен з елементами слешера від студії Experiment 101 і видавництва THQ Nordic. У сюжеті гри переплітаються кілька ліній: помста головного героя, порятунок світу і примирення місцевих племен. Одна з головних особливостей проекту — антропоморфні бойові звірі в ролі персонажів. Протагоніст теж входить в їх число і нагадує тхора.

Геймплей в Biomutant класичний для екшенів у відкритому світі. Потрібно досліджувати локації, збирати екіпіровку, займатися створенням предметів, виконувати завдання і битися. Знищувати супротивників можна із застосуванням зброї дальнього і ближнього бою.

Divine Knockout (DKO) — це файтинг з елементами платформера від Red Beard Games і Hi-Rez Studios. У проекті користувачі борються на різноманітних аренах в ролі миловидних версій міфічних богів. Гра включає кілька режимів, наприклад, 3 на 3 і дуелі. У всіх персонажів є своїм особливості, навички і набір косметичних предметів. А на кожній локації в Divine Knockout передбачена унікальна механіка, яку належить освоїти.

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