У список входить один відомий екшен.

Інсайдер billbil-kun вже вкотре мав рацію. Він назвав ігри з листопадової добірки для підписників PS Plus до офіційного анонсу. Sony лише підтвердила відомості інформатора, що в останні місяці стало традицією.

Користувачі PlayStation Plus в листопаді дійсно отримають чотири гри. Сюди відносяться Nioh 2 (PS4 і PS5), LEGO Harry Potter Collection (PS4), яка включає Years 1-4 і Years 5-7, а також Heavenly Bodies (PS4 і PS5).

Додати ці проекти в особисту бібліотеку можна буде з 1 листопада. А до тих пір користувачі вільні отримати жовтневу добірку: Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 і Superhot.

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Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus

Nioh 2 — це екшен з рольовими елементами в дусі серії Souls від студії Team Ninja і видавництва Koei Tecmo. Події гри розгортаються в кінці XVI століття в Японії, тобто до історії першої частини. Оповідь показує, як головний герой, найманець Хідейосі, в компанії соратників відправляється на пошуки каменів духів, що володіють великою силою. Геймплей Nioh 2 може похвалитися продуманою і глибокою бойовою системою, різноманітними ворогами і складними босами. Користувачам також належить прокачувати персонажа за одним із шляхів розвитку, підбирати екіпіровку, шукати секрети тощо.

LEGO Harry Potter Collection — це колекція з двох частин серії, Years 1-4 та Years 5-7, від TT Games та Warner Bros. Interactive Entertainment. За назвою проекту можна зрозуміти його суть. Користувачам належить зануритися в історію Гаррі Поттера і його друзів, тільки в світі знаменитого конструктора. Геймплей підлаштований під реалії LEGO: для вирішення головоломок необхідно використовувати заклинання будівництва та інших операцій з блоками.

Heavenly Bodies — це головоломка з елементами пригоди від студії 2pt Interactive. У грі користувачам належить виконати серію завдань у відкритому космосі в 1970-ті роки. Геймплей в проекті заснований на фізичній моделі, яка імітує управління персонажем в умовах невагомості. Користувачі повинні рухати предмети, підтягуватися за допомогою поверхонь і всіляко взаємодіяти з космічними апаратами.

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