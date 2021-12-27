Користувачам пропонують додати у власну бібліотеку екшен Control.

В магазині Epic Games Store триває новорічна акція з щоденними роздачами ігор. Зараз в сервісі можна безкоштовно отримати один з найвідоміших проектів 2019 року — екшен Control. Пропозиція діє тільки сьогодні, до 18:00 за київським часом. Далі почнеться роздача "таємної гри" — її назва поки не розкривається.Читайте такожУ мережу злили список з іграми, які роздадуть в EGS до Нового року – в ньому є багато цікавого

Раніше в Мережу просочився список з проектами, які нібито повинні були стати безкоштовними в рамках новорічної акції в EGS. Однак перелік виявився неточним, адже раніше в сервісі роздали Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition і Prey. Ці ігри не фігурували в злитих даних, а значить — надалі орієнтуватися на витік не варто.

Детальніше про Control

Це суміш екшена, шутера і метроідванії від студії Remedy Entertainment і видавництва 505 Games. У грі розповідається історія Джессі Фейден, яка раптово була призначена директором Федерального Бюро Контролю. Згадана організація займається вивченням надприродних явищ, ось тільки зараз у неї великі проблеми. Центральний офіс ФБК під назвою Найстаріший Будинок захопила таємнича сутність. Головній героїні належить звільнити будівлю, дізнатися про долю минулого директора і розкрити ще кілька таємниць.

У Control реалізовані різноманітні битви. У Джессі є пістолет директора, який трансформується в різну зброю, а також активні здібності. Вона вміє левітувати, кидатися предметами оточення, створювати з них щит і так далі.

Ще гра здатна похвалитися розгалуженими рівнями з купою секретів і незабутнім візуальним стилем, який виконаний в традиціях бруталізму.

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