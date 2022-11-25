Користувачі можуть отримати Star Wars: Squadrons

На честь "Чорної п'ятниці" магазин Epic Games Store організував масштабний розпродаж зі знижками до 75%. А ще в сервісі проходить безкоштовна роздача Star Wars: Squadrons, яка триватиме до 24 листопада, 18:00 за київським часом. Після неї безкоштовними стануть RPG in a Box і Fort Triumph.

Star Wars: Squadrons — це симулятор польотів у всесвіті "Зоряних війн" від студії Motive і видавництва Electronic Arts. Сюжет гри розгортається після подій фільму "Повернення джедая" і присвячений одвічному конфлікту Імперії з Республікою. Користувачі візьмуть участь у протистоянні від імені пілотів з обох протиборчих сторін.

Геймплей в проекті зводиться до боїв за штурвалом відомих винищувачів. Гравці, наприклад, будуть керувати штурмовиком типу "А" і бомбардувальником СІД. Під час боїв необхідно стріляти, змінювати режими польоту, включати щити і так далі. Squadrons також включає багатокористувацькі битви на різних картах у форматі 5 на 5.

Відео дня

Що стосується розпродажу, то він триватиме до 29 листопада. В рамках акції представлені як відомі хіти, так і новинки. До останніх відносяться перезапуск Saints Row і чудовий стелс-екшен в антуражі Середньовіччя A Plague Tale: Requiem.

Кращі пропозиції на розпродажі

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривні;

Sifu — 426 гривень;

SnowRunner — 241 гривня;

Scorn — 455 гривень;

Hitman 3 — 397 гривень;

Saints Row — 568 гривень;

A Plague Tale: Requiem — 679 гривень;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;

Battlefield 2042 — 494 гривні;

Cyberpunk 2077 — 449 гривень;

God of War — 899 гривень;

Far Cry 6 — 301 гривня;

Assassin's Creed Valhalla — 301 гривня;

Gotham Knights — 449 гривень;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;

Dying Light 2 Stay Human — 449 гривень;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 399 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: