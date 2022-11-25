Вона буде приурочена до Різдва і Нового року.

Epic Games щотижня дарує безкоштовні ігри всім бажаючим у своєму магазині Epic Games Store. А напередодні Нового року та Різдва вона влаштовує грандіозну акцію. Кожен день в сервісі проходить роздача одного або відразу декількох проектів. І у 2022-му цей "карнавал щедрості" повториться, якщо вірити інсайдеру.

Про акцію розповів перевірений інформатор billbil-kun. Він регулярно публікує добірки безкоштовних ігор в PS Plus до офіційного анонсу, а в минулому році правильно передбачив всі проекти з щоденних роздач в EGS. Тому приводів не довіряти інсайдеру немає.

За даними його джерел, акцій пройде в період з 15 грудня по 10 січня. Це приблизні терміни — роздачі не обов'язково будуть тривати 26 днів. Наприклад, в минулому році Epic Games дарувала ігри з 16 по 30 грудня. Загалом користувачі отримали сімнадцять проектів, адже під кінець безкоштовною зробили цілу трилогію Tomb Raider. Швидше за все, компанія здивує схожим сюрпризом у 2022-му.

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Інша інформація про святкову акцію

Зазвичай безкоштовно дарують невеликі, але якісні і відомі у вузьких колах проекти. Однак серед них проскакують і великі ігри. Наприклад, у 2021 році акція відкрилася з роздачі Shenmue III.

Ближче до початку роздач в Мережу, швидше за все, зіллють список з усіх проектів, які стануть безкоштовними. Так було і в 2020-му, і в 2021-му. Навряд чи 2022-й стане винятком, враховуючи послужний список billbil-kun.

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