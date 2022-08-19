Користувачі можуть отримати DOOM 64 і Rumbleverse.

Магазин Epic Games Store продовжує радувати користувачів щотижневими роздачами ігор. Зараз сервіс дарує DOOM 64 і набір предметів для Rumbleverse. Акція триватиме до 25 серпня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовним стане картковий "рогалик" Ring of Pain.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

DOOM 64 — це класичний шутер 1997 року випуску від студії id Software і видавництва Bethesda Softworks. Проект присвячено винищенню демонів на території наукового комплексу ОАК на Марсі. Об'єкт закрили на карантин, але всередині залишилася істота, здатна викликати демонів. Гравці в ролі останнього вцілілого морпіха повинні пройти більше 30 рівнів і знищити всіх монстрів.

Варто відзначити, що в EGS роздають оновлену версію DOOM 64 з підтримкою 60 кадрів/с, широкоформатних моніторів і геймпадів, поліпшеним управлінням, доопрацьованою графікою і додатковими локаціями.

Rumbleverse — це умовно-безкоштовна королівська битва від Iron Galaxy Studios і Epic Games. У грі реалізовано матчі за участю 40 осіб. Користувачі приземляються на вулицях міста Грапіталь, збирають предмети і б'ються між собою. Відмінними рисами проекту можна назвати високу динаміку, вертикальний геймплей і яскравий стиль.

Безкоштовний комплект для Rumbleverse в EGS включає боксерський костюм, бустер, фон і рамку для карти.

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