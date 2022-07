Акція триватиме до 21 липня.

В Epic Games Store триває атракціон щедрості у вигляді щотижневих роздач ігор. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і отримати новинку під назвою Wonder Boy: The Dragon's Trap, а також різноманітні бонуси в Idle Champions of the Forgotten Realms. Акція триватиме до 21 липня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть шутер в антуражі Першої світової війни Tannenberg і преміальні предмети в Shop Titans.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Wonder Boy: The Dragon's Trap — це ремейк екшен-платформера Wonder Boy III: The Dragon's Trap 1989 року випуску. За проект відповідають студія Lizardcube і видавництво Dotemu. У грі повністю перемалювали графіку і анімації, а також додали новий саундтрек. Для любителів ретро є можливість переключитися на 8-бітний режим.

Сюжет і геймплей залишилися без змін. Механічний дракон перетворив головного героя в напівящура, і тепер він прагне повернути свій вигляд. Для цього потрібно проходити рівні, перемагати ворогів і купувати нове спорядження. Центральна особливість гри — можливість перетворюватися в різні форми, які поступово відкриваються при проходженні.

Idle Champions of the Forgotten Realms — це стратегія з рольовими елементами від студії Codename Entertainment у всесвіті Dungeons & Dragons. Користувачі повинні збирати персонажів з DnD, формувати команду, підбирати спорядження і прокачувати бійців. Пригоди в проекті повторюють події з офіційних романів за мотивами Dungeons & Dragons.

Роздача в EGS дозволяє отримати набір Baeloth's Gladiators of The Black Pits. Його вартість становить понад $100. У комплект входять п'ять чемпіонів, скрині з екіпіровкою, зілля і ексклюзивні косметичні предмети.

