Акція закінчиться наступного тижня.

В Epic Games Store тривають традиційні щотижневі роздачі ігор. Зараз користувачі можуть додати в особисту бібліотеку відразу три проекти: Geneforge 1 — Mutagen, Hood: Outlaws & Legends і Iratus: Lord of the Dead. Акція триватиме до 7 липня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть карткова рольова гра Ancient Enemy і шутер Killing Floor 2.

Детальніше про ігри, які роздаються в Epic Games Store

Hood: Outlaws & Legends — це кооперативний змагальний екшен від студії Sumo Digital і видавництва Focus Entertainment. Гра виконана, як інтерпретація пригод Робін Гуда і його союзників. У проекті проводяться матчі за участю двох команд. Перемагають користувачі, які зможуть захопити скарб. Щоб дістатися до нього, потрібно виконувати проміжні цілі — красти ключі, досліджувати місцевість, тощо. У кожного героя в Hood: Outlaws & Legends є свій клас і унікальні вміння. Навички можна комбінувати, щоб ефективніше розправлятися з ворогами.

Iratus: Lord of the Dead являє собою покрокову RPG з елементами роглайка в дусі Darkest Dungeon від російської студії Unfrozen і видавництва Daedalic Entertainment. Головний герой в грі — некромант, який звільнився з ув'язнення і тепер формує свою армію мертвих. Основна мета — вибратися з підземелля, попутно здолавши всіх ворогів. У проекті можна прокачувати бійців, підбирати різні комбінації героїв в команді, збирати артефакти, удосконалювати свій табір і так далі.

Важливо уточнити: Epic Games компенсує розробникам кожну безкоштовну копію, яку користувачі отримують в магазині. Тобто, якщо додати Iratus собі в бібліотеку, то Daedalic і російська студія Unfroze все одно отримають кошти.

Geneforge 1 — Mutagen — це ізометрична рольова гра у фентезійному світі від студії Spiderweb Software. Події RPG розгортаються на острові, де заховані скарби. Користувачі повинні здобути їх першими і не дати це зробити іншим загарбникам. Основна ставка в проекті робиться на різноманітний геймплей. У боях можна використовувати магію, пастки і навіть власну армію мутантів. Однак битися не обов'язково — гра проходиться і за допомогою дипломатії без єдиного вбивства.

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