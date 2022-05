У cервісі дарують BioShock: The Collection.

В кінці весни і на початку літа в Epic Games Store проходить "Мегараспродаж". Його зазвичай супроводжують роздачі відомих ігор, і в поточному році ця традиція продовжилася. Минулого тижня в EGS можна було забрати Borderlands 3, а зараз кожен користувач вільний додати в свою бібліотеку всі частини серії BioShock разом з доповненнями.

Роздача збірника BioShock: The Collection триватиме до 2 червня, 18:00 за Києвом. Далі безкоштовною стане нова гра, проте її назва поки невідома. Під час "Мегараспродажу" всі проекти, які Epic Games дарує користувачам, стають відомі тільки під час старту роздачі.

У BioShock: The Collection входять BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered і BioShock Infinite: The Complete Edition. До кожної гри додаються доповнення. Наприклад, разом з останньою частиною франшизи користувачі отримають добавки Clash in the Clouds і Burial at Sea.

Детальніше про серію BioShock

Всі ігри франшизи вважаються культовими, особливо перша частина, яка вийшла в 2007 році. Творцем і ідейним натхненником BioShock виступає Кен Левін.

Кожен проект франшизи отримав на Metacritic більше 90 балів. А оригінальна BioShock входить в число найбільш високооцінених ігор в історії.

Зараз створюється продовження серії, але вже без Кена Левіна. За нього відповідає студія Cloud Chamber, куди увійшли багато ветеранів франшизи.

