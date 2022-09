Акція триватиме до 8 вересня, 18:00 за київським часом.

Адміністрація магазину Epic Games Store не зраджує традиціям. Вона щотижня роздає всім бажаючим різні ігри. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і отримати Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths і комплект колекційних предметів для Knockout City. Акція триватиме до 8 вересня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть Hundred Days і початковий набір Epic для Realm Royale Reforged.

Детальніше про ігри з роздачі в Epic Games Store

Shadow of the Tomb Raider — це заключна частина оновленої трилогії пригод Лари Крофт. За створення пригодницького бойовика відповідала Eidos Montreal, а за просування — Square Enix. Історія в грі присвячена порятунку людства від кінця світу, який передбачили майя. Попутно головна героїня спробує розібратися в собі. Геймплей Shadow of the Tomb Raider включає перестрілки, рішення головоломок, дослідження світу і динамічні постановочні моменти.

Submerged: Hidden Depths — пригода зі ставкою на вивчення оточення від студії Uppercut Games Pty. У грі демонструється затонуле місто, по якому на човні плавають двоє протагоністів — Міка і Така. Під час проходження користувачі дізнаються про їхні бажання та стосунки. А що стосується геймплея, то він здебільшого зводиться до подорожей.

Knockout City — це умовно-безкоштовна модернізована версія "вибивал" від Velan Studios. Користувачі діляться на команди і змагаються між собою. Головне завдання — поцілити м'ячем в супротивника. Гравці вільні робити різноманітні кидки, посилювати атаки, пасуватися і застосовувати спеціальні снаряди, які розкидані на локаціях. У проекті також реалізували зміну зовнішнього вигляду і кілька режимів для змагань. Учасники роздачі в EGS можуть отримати колекційний набір Armazillo з костюмом, маскою, переможною позою, іконкою та іншим.

