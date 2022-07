Акція триватиме до наступного тижня.

У сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store тривають щотижневі роздачі ігор. На цей раз користувачі можуть додати в свою бібліотеку Ancient Enemy і Killing Floor 2. Акція триватиме до 14 липня, 18:00 за київським часом. Потім безплатними стануть платформер з елементами екшену Wonder Boy: The Dragon's Trap, який тільки готується вийти, і набір "Гладіатори з чорних ям" для Idle Champions of the Forgotten Realms.

Детальніше про ігри з роздачі

Killing Floor 2 — це відомий шутер від студії Tripwire Interactive. У грі розповідається, як континентальна частина Європи була захоплена Зедами — злими клонами, які створив божевільний учений з корпорації Horzine.

Основна ціль користувачів — відвідати різні локації і перемолоти орди ворогів на умовний фарш. Для цього можна використовувати безліч видів зброї і поліпшення. А щоб м'ясорубка була більш веселою, Killing Floor 2 забезпечили кооперативом з командами на 6 і 12 осіб.

Ancient Enemy — це карткова рольова гра з елементами стратегії від студії Grey Alien Games. Події сюжету розгортаються в світі, який поступово руйнується через перемогу злих сил. Головний герой повинен відновити свої здібності і убити центрального противника.

Покроковий геймплей Ancient Enemy включає створення власної колоди карт, битви в покроковому режимі, застосування великого арсеналу заклинань і взаємодію з оточенням для отримання переваги. Бої в грі виконані в дусі пасьянсу, але з безліччю унікальних змінних.

