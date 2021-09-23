Отримати The Escapists безкоштовно можна до 30 вересня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store, стартувала нова безкоштовна роздача ігор. Всі бажаючі можуть отримати піксельний симулятор втечі з в'язниці – The Escapists. Акція пройде з 23 по 30 вересня.

Забрати The Escapists можна на спеціальній сторінці в EGS.

Трейлер The Escapists

The Escapists – коротко про гру

The Escapists – це піксельна рольова гра з видом зверху. Гравець бере на себе роль ув'язненого, якому потрібно втекти з в'язниці.

Для успішного проходження потрібно буде взаємодіяти з іншими ув'язненими і розробляти ідеальний план втечі – підняти бунт, переодягнутися наглядачем, прорити тунель і багато іншого.

Гра вийшла в 2015 році, отримавши загалом позитивні відгуки.

Нагадаємо, що раніше в Epic Games Store віддавали безкоштовно покрокову стратегію Tharsis, платформер Yoku's Island Express, пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence, залізничний симулятор Train Sim World та інші ігри.

Автор: Сергій Коршунов