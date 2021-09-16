Отримати обидві гри безкоштовно можна до 23 вересня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. З 16 по 23 вересня всі користувачі сервісу можуть отримати покрокову стратегію Tharsis та двомірний платформер Speed Brawl.

Трейлер Speed Brawl

Speed Brawl – це двомірний beat'em'up платформер, дії якого розгортаються в Лондоні наприкінці XIX століття. Тут британці ось уже 10 років, як перемогли комахоподібних іншопланетних загарбників – селенітів. Полонених космічних жуків зробили частиною нового виду спорту, коли найсильніші воїни імперії повинні битися з ордами селенітів.

У гравця є на вибір 6 унікальних воїнів, зі своїм стилем і можливістю прокачування. А в самій грі понад 50 різноманітних рівнів.

Speed Brawl вийшла у 2018 році, і отримала загалом позитивні відгуки.

Трейлер Tharsis

Tharsis – це покрокова стратегія про першу експедицію на Марс. Не долетівши до Червоної планети, ваш корабель потрапляє в метеоритний дощ і зазнає серйозних пошкоджень. Два члени екіпажу гинуть, і вам потрібно зробити все, щоб вижити та не провалити місію.

На кораблі, розділеному на модулі, гравцеві доведеться лагодити неполадки, вирішувати, що робити з нестачею їжі, стежити за психічним станом екіпажу та багато іншого.

Отримати обидві гри можна на сторінці роздачі в Epic Games Store.

Автор: Сергій Коршунов