Hot Wheels: Unleashed буде на роздачі до 28 грудня 18:00.

В Epic Games Store стартувала роздача гоночної аркади Hot Wheels Unleashed, заснованої на серії легендарних колекційних машинок. Проєкт може похвалитися фірмовою атмосферою Hot Wheels.

У Hot Wheels Unleashed гравці можуть взяти участь в одиночних і мережевих заїздах, а також створити власні перегонові треки. Для цього розробники передбачили неймовірну кількість інтерактивних об'єктів, що дають змогу вибудовувати найхимерніші маршрути і навіть ділитися ними з іншими користувачами.

Головна особливість гри - гнучка система кастомізації не тільки самих болідів, а й середовища, в якому розгортаються перегони. За допомогою розширеного редактора трас можна втілити будь-які божевільні ідеї та влаштувати справжній хаос із трамплінів, мертвих петель і різких поворотів.

Відео дня

Роздача Hot Wheels Unleashed в Epic Games Store завершиться 28 грудня о 18:00 за київським часом.

Раніше ми розповідали, що Microsoft зняла з продажу Forza Horizon 4, одну з найкращих ігор гоночної серії. У компанії закінчилися права на деякі автомобільні бренди.

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