Роздача триватиме до 29 грудня 18:00.

В Epic Games Store стартувала роздача Kill Knight, ізометричного аркадного екшену з яскравою ретро-естетикою, який занурює гравців у похмурі глибини Безодні. За атмосферою проєкт відсилає до класичних ігор 90-х, але при цьому пропонує свіжий погляд на жанр і нові механіки.

У Kill Knight вам доведеться битися з ордами нечисті, поступово прокачуючи свого героя і відкриваючи унікальне озброєння. Кожна сутичка здатна перетворитися на справжній адреналіновий сплеск: тут важливі і швидкість реакції, і вміння грамотно планувати подальші ходи. Розробники також зробили акцент на динамічному прогресі персонажа, щоб навіть найдосвідченіший гравець не занудьгував у гонитві за рекордами.

Головна особливість проекту - його олдскульний візуальний стиль, доповнений сучасними ефектами. Розробники зберегли піксельний шарм, але доповнили його насиченими спецефектами і бадьорим саундтреком, створюючи атмосферу безперервного екшену. Критики вже оцінили результат: у жовтні 2024 року Kill Knight отримала 88 балів на Metacritic.

Відео дня

Це вже одинадцята новорічна роздача в Epic Games Store. Акція триватиме до 29 грудня 18:00 за київським часом.

Раніше в Epic Games Store роздавали Control від Remedy Entertainment. Варто зазначити, що це вже третя роздача цієї гри в EGS з моменту релізу гри у 2020 році.

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