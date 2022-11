Рекорд вдалося встановити завдяки правильному підбору екіпіровки і навичок.

Напередодні релізу God of War Ragnarök у попередній частині франшизи встановили вражаючий рекорд. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом AhmedRoasko вбив Сігрюн, королеву валькірій всього за 13 секунд на максимальній складності Give me God of War. А цей бос претендує на звання найскладнішого в грі.

Як доказ рекорду користувач опублікував ролик, який присутній нижче. Для такої швидкої перемоги він застосував певний набір навичок і екіпіровки. AhmedRoasko одягнув Кратоса в комплект броні Зевса з "Нової гри+". Він також використав Амулет Квасіра для зупинки часу на 6 секунд, рукоятку забутого полум'я та зачарування для підвищення випадкових характеристик.

Щойно бій почався, ентузіаст застосував по одній спеціальній атаці Левіафана і Клинків Хаосу. Навички називаються "Туман Хельхейма" і "Захоплення Гіперіона", і обидві завдають шкоди в області. Після застосування умінь гравець зупинив час за допомогою Амулета Квасіра і почав наносити серії швидких атак. У Сігрюн навіть здоров'я не встигало відновлюватися, хоча бос має високий показник регенерації.

В кінці відео AhmedRoasko довів, що пройшов боса на складності Give me God of War. Правда, збірку персонажа придумав не він, а блогер під псевдонімом Kaown. Ентузіаст зізнався в цьому в коментарях.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

