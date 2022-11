Santa Monica Studio орієнтувалася на один з кращих аспектів польської екшен-RPG при створенні гри.

Орієнтуватися на кращих — правильне рішення, особливе в ігровій індустрії, де відчувається нестача свіжих ідей. Santa Monica Studio саме так і вчинила при створенні God of War Ragnarök. Студія надихалася The Witcher 3: Wild Hunt при реалізації побічних завдань в своєму екшені.

Журналіст The Washington Post Джин Парк написав у Twitter: "God of War Ragnarok нарешті відсунула The Witcher 3 з кращими побічними завданнями в пригодницьких іграх, у які я грав. Найкрутіші бої, найпроникливіші історії та найграндіозніші зони гри знаходяться в побічних завданнях. Не пропускайте їх".

Репортерe відповів дизайнер з Santa Monica Studio Ентоні Діменто. Він заявив, що надихався екшен-RPG CD Projekt RED при реалізації додаткових квестів. Він прагнув досягти подібного рівня побічних місій у Ragnarök.

Відео дня

"Саме таку ціль я встановив для необов'язкового контенту в God of War Ragnarök. The Witcher 3 — одна з моїх улюблених ігор усіх часів... Це здавалося неможливим, але ціль була досягнута. Читаючи це, я почувався приголомшливо"., — написав Діменто.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: