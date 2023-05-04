Помилка встигла стати звичною частиною проєкту.

В останні роки Mojang Studios активно взялася за виправлення старих помилок в Minecraft. Наприклад, в січні розробники видалили баг, який за інерцією відсував персонажа трохи вліво після отримання шкоди. А минулого року вони полагодили відображення води, що перетікає в сусідні комірки по діагоналі. Перша помилка була присутня в грі 11 років, а друга – майже 10. І ось до цього списку додався ще один древній видалений баг.

Mojang випустила для Minecraft оновлення 23w18a. У ньому виправили 12 недоліків, і один з них мав номенклатуру MC-1133. Вперше про цей баг повідомили 29 жовтня 2012 року.

Суть проблеми полягала в звучанні кроків. Коли гравець підходив до краю блоку, але не спускався вниз, а залишався на ньому, система вважала, що персонаж завис в повітрі. В результаті герой починав рухатися безшумно, тобто звуки кроків зникали.

Відео дня

Помилка ніяк не впливала на геймплей і була в цілому малопомітною. Судячи з усього, саме тому Mojang не виправляла баг протягом майже 11 років.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Вас також можуть зацікавити новини: