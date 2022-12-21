Чергове поповнення списку вражаючих робіт в знаменитій грі.

Фанати Minecraft встигли створити вражаючу колекцію міст в грі. Вони відрізняються масштабами, стилістикою і архітектурою. Наприклад, одне з них спорудили на літаючих островах, а друге — це копія Ярнаму з Bloodborne. Нещодавно в загальному списку з'явилося поповнення завдяки ентузіасту під псевдонімом AccentDesign. Гравець зумів побудувати в Minecraft неймовірно реалістичне величезне місто.

Свою роботу користувач опублікував на сайті Planet Minecraft. А детально її розгледіти можна в ролику, опублікованому нижче. Мегаполіс нагадує сучасні європейські та американські міста. Його легко сплутати з яким-небудь Сан-Франциско завдяки безлічі висоток, акуратним вулицями і узбережжю.

Щоб зробити своє місто максимально реалістичним, AccentDesign використав відповідний набір текстур, яких немає в стандартній версії Minecraft. Ентузіаст також реалізував всі споруди в строгому стилі, який відсилає до лофту або бруталізму. Вони більше за інших підходять під кубічну концепцію гри.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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