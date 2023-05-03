А ще в ролику присутні видовищні навички персонажів.

Blizzard Entertainment вирішила нагадати про відкрите бета-тестування Diablo IV, яке пройде з 12 по 14 травня. Компанія випустила новий трейлер гри, присвячений великим баталіям на сервері.

Користувачі вільні об'єднуватися в групи для вбивства світових босів. Один з них — це Ашава, який був доступний і під час попереднього тестування. Щоб убити його, необхідно злагоджено діяти в команді. Як показав стример wudijo, самотужки боса теж можна здолати, але для цього потрібно володіти високим рівнем навичок

Крім Ашави, в ролику показані бої з іншими головгадами, наприклад, гігантом з великим посохом. А решта кадрів відео присвячені персонажам і їх умінням. Розробники продемонстрували кілька видовищних здібностей. Користувачі можуть побачити, як друїд перетворився на ведмедя і розкидав ворогів навколо себе, а чарівниця закликала величезну змію, що світиться.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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