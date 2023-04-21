Оцінити "бету" зможуть всі бажаючі.

Березневе бета-тестування Diablo IV викликало величезний ажіотаж. Гру випробувало безліч користувачів, які поділилися позитивними враженнями. А нещодавно Blizzard Entertainment оголосила про новий період доступу до майбутньої екшен-RPG.

Як написали розробники на офіційному акаунті в Twitter, наступна "бета" пройде з 12 по 14 травня. Протягом цих трьох днів всі бажаючі зможуть випробувати Diablo IV. Blizzard прямо зізналася, що хоче перевірити сервери перед релізом екшен-RPG. Саме тому студія вирішила влаштувати максимальне навантаження за допомогою вільного доступу.

Окремо розробники опублікували трейлер друїда з Diablo IV. У короткому ролику показали модель персонажа, а також здібності. Герой може застосовувати блискавку, викликати торнадо, запускати великий кам'яний валун і створювати щит з оточення.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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