Повне видання Mortal Kombat X віддають зі знижкою у 80% / фото NetherRealm Studios
В PlayStation Store стартував розпродаж приквелів і сиквелів. Ціни на безліч ігрових хітів були знижені до 80%. Акція триватиме до 25 березня. УНІАН зробив добірку найпривабливіших пропозицій.
Розпродаж "приквели і сиквели" в PS Store:
- Mortal Kombat XL – 299 грн (знижка 80%);
- Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (знижка 80%);
- Комплект Unravel Yarny – 199 грн (знижка 80%);
- Battlefield V – 319 грн (знижка 80%);
- Shenmue III – 449 грн (знижка 75%);
- Assassin's Creed Rogue Remastered – 179 грн (знижка 70%);
- Assassin's Creed III Remastered – 288 грн (знижка 65%);
- Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (знижка 60%);
- Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (знижка 50%);
- Mafia III: Definitive Edition – 474 грн (знижка 50%);
- Party Hard 2 Collector's Edition – 394 грн (знижка 50%);
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope and Man of Medan Bundle – 899 грн (знижка 40%);
- Port Royale 4 – 1079 грн (знижка 40%);
- BioShock Remastered – 411 грн (знижка 25%).
З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
Нагадаємо, в березні всі власники консолей PS4 та PS5 можуть абсолютно безкоштовно отримати ремейк платформера Ratchet & Clank. А передплатники сервісу PlayStation Plus можуть також забрати цілих п'ять ігор місяця:
- Final Fantasy VII – ремейк культової японської RPG;
- Remnant from the Ashes – суміш action/RPG та шутера від третьої особи;
- Farpoint – шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR;
- Maquette (тільки для власників PS5) – рекурсивна головоломка;
- Destruction AllStars (тільки для власників PS5) – автомобільний екшен;