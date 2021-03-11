Акція зі знижками до 80% закінчиться 25 березня.

В PlayStation Store стартував розпродаж приквелів і сиквелів. Ціни на безліч ігрових хітів були знижені до 80%. Акція триватиме до 25 березня. УНІАН зробив добірку найпривабливіших пропозицій.

Розпродаж "приквели і сиквели" в PS Store:

Mortal Kombat XL – 299 грн (знижка 80%);

Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (знижка 80%);

Комплект Unravel Yarny – 199 грн (знижка 80%);

Battlefield V – 319 грн (знижка 80%);

Shenmue III – 449 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed Rogue Remastered – 179 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed III Remastered – 288 грн (знижка 65%);

Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (знижка 60%);

Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (знижка 50%);

Mafia III: Definitive Edition – 474 грн (знижка 50%);

Party Hard 2 Collector's Edition – 394 грн (знижка 50%);

The Dark Pictures Anthology: Little Hope and Man of Medan Bundle – 899 грн (знижка 40%);

Port Royale 4 – 1079 грн (знижка 40%);

BioShock Remastered – 411 грн (знижка 25%).

З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Нагадаємо, в березні всі власники консолей PS4 та PS5 можуть абсолютно безкоштовно отримати ремейк платформера Ratchet & Clank. А передплатники сервісу PlayStation Plus можуть також забрати цілих п'ять ігор місяця:

Final Fantasy VII – ремейк культової японської RPG;

Remnant from the Ashes – суміш action/RPG та шутера від третьої особи;

Farpoint – шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR;

Maquette (тільки для власників PS5) – рекурсивна головоломка;

Destruction AllStars (тільки для власників PS5) – автомобільний екшен;

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов