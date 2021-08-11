А видавати гру на фізичних носіях буде компанія Koch Media.

Майбутній український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl від студії GSC Game World працюватиме на новітньому ігровому рушії Unreal Engine 5.

Про це розробники повідомили в Твіттері, коментуючи добірку проектів, що працюють на UE5.

"Гей, Unreal Engine, не соромтеся казати, що ми працюємо на UE5", – написали в GSC.

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Також сьогодні стало відомо, що видавати S.T.A.L.K.E.R. 2 на фізичних носіях буде компанія Koch Media. У видавництві повідомили, що раді знову попрацювати з GSC Game World. Раніше Koch Media вже видавала S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Про співпрацю з видавництвом також висловився голова GSC Game World Сергій Григорович.

"Ми впевнені, що наша гра тепер в надійних руках. Разом ми запропонуємо гравцям кілька видань гри, щоб кожен міг знайти для себе найкраще", – зазначив Григоворич.

На підтвердження слів про рушій Unreal Engine 5 студія показала скріншот, зроблений під час роботи над сиквелом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – що відомо про гру

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хорора та імерсивного симулятора.

Розробники обіцяють реалізувати нелінійну історію з різноманітними варіантами розвитку подій, які приведуть до різних фіналів.

Графіка нового покоління, створена з використанням передових технологій фотограмметрії та сканування.

Розвинена система штучного інтелекту та вдосконалена система симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти та тварини взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.

Імерсивні механіки виживання такі як голод, сон, кровотеча, опромінення.

Динамічна зміна погоди та цикл дня і ночі.

30 видів зброї з можливістю модифікацій.

Найцінніші артефакти і секрети зони будуть заховані в найбільш небезпечних місцях.

Крім звичайних аномалій, будуть й унікальні руйнівні архі-аномалії.

Можливість встановлювати користувальницькі моди.

Автор: Сергій Коршунов