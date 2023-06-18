Однак основна частина планет створена за допомогою процедурної генерації.

В Starfield буде понад тисячу планет, проте їх левова частка створена за допомогою процедурної генерації. Чи буде цікаво відвідувати ці космічні світи, поки невідомо. Однак Bethesda Game Studios закликала не хвилюватися. Рукотворного контенту в Starfield предостатньо — більше, ніж в будь-якій попередній грі студії. А в плані діалогів свіжа екшен-RPG масштабніша, ніж The Elder Scrolls V: Skyrim і Fallout 4 разом узяті.

Такою інформацією в інтерв'ю IGN поділився директор Bethesda Game Studios Тодд Говард. Він заявив: "Самі планети, ландшафт практично повністю процедурні. Що стосується контенту, створеного вручну, [його тут] більше, ніж у будь-якій іншій грі, яку ми робили. Я перестав називати цифри, але тільки в діалогах... їх більше, ніж у Skyrim і Fallout 4 разом узятих".

Говард постарався запевнити, що Starfield не буде відчуватися космічним простором з купою порожніх планет: "Коли ми переходимо до локацій, художнього оформлення і всього іншого, ми зробили більше, ніж будь-коли". Однак процедурна генерація за допомогою кілометрових плит з ландшафтом, розміщених на планетах, все одно була основою при формуванні величезного космосу.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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