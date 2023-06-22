Чи будуть в екшен-RPG колектори, невідомо.

Користувачі продовжують вивчати детальну демонстрацію Starfield, яка була показана в рамках Xbox Games Showcase. Завдяки одному з фрагментів відео вони з'ясували, що в грі реалізована можливість брати майно в іпотеку.

Знахідкою поділився блогер під псевдонімом Mr_Rebs на своєму акаунті в Twitter. Гравець звернув увагу на фрагмент демонстрації Starfield з вікном створення персонажа. Для свого героя можна буде вибрати різноманітні особливості, і одна з них називається "Початковий будинок" (Starter Home). Вона дозволяє обзавестися невеликим маєтком на крихітному місяці.

Однак у цієї пропозиції є заковика. Разом з майном на гравців звалиться іпотека в розмірі 50 тисяч кредитів у банку GalBank. Тобто за можливість отримати будинок на старті проходження доведеться розплачуватися регулярними платежами. Причому поки незрозуміло, наскільки швидко в Starfield вдасться накопичити потрібну суму коштів. Можна також припустити, що прострочення іпотеки буде супроводжуватися штрафами або навіть конфіскацією будинку.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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