Взяти участь в акції можна протягом тижня.

У магазині Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. Цього разу адміністрація сервісу пропонує всім бажаючим отримати Rise of Industry. Акція триватиме до 9 березня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовною стане пригода з елементами головоломки Call of the Sea, яке має 89% позитивних відгуків в Steam.

Детальніше про Rise of Industry

Це економічна стратегія від студії Dapper Penguin Studios і видавництва Kasedo Games. У проєкті належить побудувати промислову імперію і привести свій бізнес до процвітання. Шлях починається в 30-ті роки минулого століття в процедурно-згенерованому світі.

Користувачам потрібно налагодити виробничі ланцюжки для виготовлення понад 150 одиниць товарів, організувати збір ресурсів, укласти торгові партнерства і постійно стежити за нововведеннями. Світ буде змінюватися, а разом з ним — потреби жителів і види продукції.

Окремим аспектом стане створення транспортної мережі. Поставки можна здійснювати на вантажівках, поїздах і навіть дирижаблях.

У Rise оf Industry необхідно постійно пристосовуватися до змін в діловому кліматі. Конкуренти під управлінням штучного інтелекту будуть намагатися роздобути контракти під час біржових торгів, тому потрібно завжди пропонувати вигідніші умови. А випадкові події можуть створити додаткові неприємності або ж, навпаки, відкрити певні можливості.

Rise оf Industry вийшла 9 лютого 2018 року на ПК. У Steam вона має 2801 відгук, 76% з яких позитивні.

