Йдеться про ремейк Dead Space.

Традиція випускати демоверсії, щоб потенційні покупці змогли оцінити гру, поступово повертається в індустрію. Все частіше влаштовуються тематичні фестивалі в Steam, та й на PlayStation "пробники" регулярно з'являються. Наприклад, в березні Capcom дала можливість пройти невеликий відрізок в оновленій Resident Evil 4. А зараз для всіх бажаючих стала доступна демоверсія ремейка Dead Space.

На релізі хорор відзначився високими оцінками в районі 8-9 балів. Ми теж похвалили проєкт за якісне переосмислення багатьох елементів. Однак з моменту релізу пройшло майже чотири місяці, тому студія Motive і Electronic Arts вирішили нагадати про ремейк Dead Space за допомогою акції.

Демоверсія буде доступна до 29 травня. У ній реалізовано обмеження за часом — сесія не може тривати довше 90 хвилин. При цьому для проходження доступна вся гра. Якщо поспішити, то можна встигнути завершити кілька глав.

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Ремейк Dead Space: основна інформація

Історію в грі трохи розширили в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі можуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчився говорити, а окремі персонажі отримали розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишився майже без змін, проте були реалізовані точкові зміни, наприклад, в режимах стрільби з різної зброї.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання дозволило підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийшов 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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