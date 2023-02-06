Для цього він використав порожню пляшку.

У ремейку Dead Space реалізована пророблена фізична модель, яка в сукупності з кінетичним модулем дозволяє придумувати незвичайні способи знищення ворогів. Один з них показав автор YouTube-каналу GoGa No Commentary. Ентузіаст винайшов у свіжому хорорі аналог світлового меча з "Зоряних війн".

Одним з варіантів зброї у ремейку Dead Space є лазерний пістолет. За своєю суттю він схожий на плазмовий різак — першу гармату, яку отримує головний герой Айзек Кларк. Відмінності полягають в ширині снарядів і режимі альтернативного вогню. Останній дозволяє ставити лазерні міни, які прилипають до поверхонь. Ці пастки розрізають монстрів, які пробігають крізь них.

GoGa No Commentary на одній з локацій знайшов порожню пляшку. Гравець підняв її за допомогою кінетичного модуля, а потім зверху і знизу встановив згадані міни. В результаті вийшов аналог світлового меча, який непогано працював. Ентузіаст пройшовся з ним декількоми відсіками у відділенні з виробництва їжі і показав, що імпровізована зброя дозволяє досить швидко розчленовувати некроморфів.

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Ремейк Dead Space: основна інформація

Історію в грі трохи розширили в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі можуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчився говорити, а окремі персонажі отримали розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишився майже без змін, проте були реалізовані точкові зміни, наприклад, в режимах стрільби з різної зброї.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання дозволило підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийшов 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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