Користувачі можуть випробувати Marvel's Midnight Suns, яка вийшла в грудні.

Видавці і розробники нерідко організовують акції з можливістю безкоштовно випробувати свої ігри в Steam на вихідних. Зараз така пропозиція поширюється відразу на три проєкти.

Всі бажаючі можуть відвідати сервіс Valve і завантажити Marvel's Midnight Suns, Book of Demons і Age of Empires IV. Першу можна проходити до 19 лютого, а другу і третю — до 20-го. Зазвичай в таких випадках прогрес переноситься в повну версію в разі покупки. Однак розробники не давали уточнень з цього приводу.

Разом з безкоштовними вихідними всі згадані ігри отримали знижки. Marvel's Midnight Suns можна придбати за 839 і 1499 гривень — стандартне видання і Legendary Edition відповідно. Вартість Book of Demons знизилася до 59 гривень, а Age of Empires IV доступна за 419 гривень або 557, якщо хочеться обзавестися версією Digital Deluxe.

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Детальніше про безкоштовні ігри в Steam

Marvel's Midnight Suns — це тактична стратегія про протистояння команди "Опівнічних сонць" з матір'ю демонів Ліліт. У грі реалізовані бої з керуванням різними відомими супергероями, включаючи Росомаху, Блейда, Людину-павука та інших. Між місіями можна спілкуватися і вибудовувати відносини з персонажами.

Book of Demons — це hack and slash RPG в дусі Diablo. Користувачі в проекті повинні вибрати персонажа одного з класів і знищувати монстрів 70 видів в процедурно-згенерованих підземеллях.

Age of Empires IV — стратегія в реальному часі з будівництвом бази і управлінням військами. Користувачам належить пройти кілька кампаній за різні держави зі своїми особливостями.

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