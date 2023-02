На Deluxe-видання гри також діє знижка до 70%.

Ubisoft вирішила привернути увагу аудиторії до Far Cry 6. Французьке видавництво організувало акцію з тимчасовим безкоштовним доступом до свого шутера у відкритому світі.

Всі бажаючі можуть завантажити гру на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Series S з сьогоднішнього дня. Акція триватиме до 20 лютого і приурочена до Дня святого Валентина. Ubisoft дала доступ до повної версії Far Cry 6, яка, на відміну від демо, не обмежена першим островом.

Тобто користувачі можуть спокійно насолоджуватися пригодою Дані Рохас у тропічній Ярі. Кооператив під час акції теж доступний. Згідно з даними на сайті How Long to Beat, сюжетна кампанія Far Cry 6 проходиться за 23 години. Якщо дуже постаратися, то можна дійти до фіналу за чотири дні при наявності достатньої кількості вільного часу. А ось на додаткові активності у користувачів в середньому йде ще 17 годин, тому дослідити значну частину шутера до 20 січня буде важко.

У будь-якому випадку прогрес, досягнутий за період безкоштовного доступу, перейде в повну версію Far Cry 6 в разі покупки. А щоб сильніше мотивувати користувачів, Ubisoft організувала знижку в розмірі 70% на Deluxe-видання гри в Ubisoft Store. Його можна придбати за 366 гривень. Однак ціни на стандартну версію, Gold і сезонний абонемент з доповненнями не змінилися. З чим пов'язана така вибірковість, невідомо.

Детальніше про Far Cry 6

Сюжет гри присвячений боротьбі проти Антона Кастільо. Дані Рохес приєднається до опору і спробує повалити правителя.

У проекті реалізований великий відкритий світ з безліччю активностей. До них відносяться диверсійні місії, порятунок революціонерів, зачистка аванпостів та інше.

Far Cry 6 — це перша гра серії, де є повноцінне місто. Користувачі можуть ховати зброю і вільно пересуватися по ньому, не привертаючи уваги солдатів. А ще битви серед густої забудови повинні відчуватися інакше в порівнянні зі сутичками в природних умовах.

Far Cry 6 вийшла 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

