Фанати продовжують розвивати знамениту екшен-RPG.

Шанувальники продовжують наповнювати The Elder Scrolls V: Skyrim контентом за допомогою модифікацій. Нещодавно вийшов користувальницький мод, який додав в гру нову локацію і унікальний розгалужений квест в дусі Tomb Raider і Dragon Age.

Проєкт називається Sirenroot: Deluge of Deceit і доступний безкоштовно для всіх бажаючих на сайті Nexus Mods після попередньої реєстрації. Для використання модифікації необхідно мати офіційну версію The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition в будь-якому з сервісів. Автор під псевдонімом Everglaid описав свій мод наступними словами: "Під впливом Tomb Raider і Dragon Age ви будете лазити, пірнати, вирішувати головоломки і бігати по таймеру, а також керувати іншими персонажами, переконувати, шукати підказки і визначати долю інших".

Завдання розгортається в підземеллі, захованому в глибинах озера Хонрік. Сюди гравця посилає сімейство Чорний Верес, адже, за чутками, в цьому місці захований унікальний алхімічний інгредієнт. Квест можна пройти різними шляхами і отримати одну з кінцівок. В процесі користувачі познайомляться з новими, ретельно прописаними персонажами, які будуть реагувати на репліки головного героя. Виживуть вони чи ні, теж залежить від рішень гравців.

Що стосується геймплея, то в Sirenroot: Deluge of Deceit великий акцент зроблено на воду. При проходженні знадобиться багато плавати і управляти її потоками за допомогою механізмів. Є й інші головоломки, а також карабкання по стінах.

Квест проходиться за 2-5 годин в залежності від стилю гри. Він включає повну озвучку від професійних акторів і саундтрек з 14 композиціями від Young Scrolls. А всі моделі персонажів в проєкті створено вручну, що показує серйозний підхід Everglaid до розробки.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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