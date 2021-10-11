Продавці в магазинах пишуть ім'я покупця на коробці консолі.

Проблема з перекупниками, які згрібають нові партії PlayStation 5 і реалізовують за завищеними цінами, як і раніше актуальна у всьому світі. Магазини намагаються зробити так, щоб якомога більше консолей потрапили в руки звичайних покупців. У цьому прагненні японські рітейлери придумали винахідливий спосіб боротьби з перекупниками. Продавці почали писати на коробках PS5 ім'я кожного клієнта.

Користувач Twitter під псевдонімом aevanko нещодавно опублікував фотографію. На ній показана запечатана PlayStation 5 з попередженням. Воно говорить, що при оформленні замовлення на приставку продавець напише на коробці ім'я покупця. Це буде зроблено фломастером або кульковою ручкою. Причому в останньому випадку представники торгових мереж не соромляться застосовувати силу.

Продавці видавлюють ім'я на коробці, щоб від нього не вийшло позбутися. Навіть якщо перекупник виведе чорнило, на картоні все одно залишаться борозни, які дозволять прочитати напис. А часом рітейлери спеціально розпаковують контролер DualSense і кладуть його всередину без коробки. Це теж має допомогти відрізнити перекупника від офіційного продавця.

Такі заходи здаються простими і навіть наївними, але в них є сенс. Навряд чи якась людина захоче, щоб її ім'я асоціювалося з нечесною торгівлею. У сучасному світі інформація про те, як звуть перекупника, швидко потрапить в Мережу і стане надбанням громадськості. А публічний розголос при такій діяльності вкрай небажаний.

Яка ситуація з продажами PlayStation 5

Наприкінці липня Sony повідомила, що тираж PS5 перевищив десять мільйонів одиниць. За темпами реалізації PS5 випереджає PS4.

Проблема з перекупниками хоч і актуальна, але на сірому ринку PlayStation 5 значно втратила в ціні. Зараз вона продається на 30% дешевше, ніж на виході восени минулого року.

Автор: Назар Степорук