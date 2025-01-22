Турнір пройде цієї осені в Німеччині.

Valve анонсувала щорічний "чемпіонат світу" з Dota 2 - турнір The International 2025.

Сам турнір відбуватиметься з 11 по 14 вересня в німецькому Гамбурзі на стадіоні Hamburg's Barclays Arena. Як зазначила Valve, вони повернулися до витоків, адже найперший турнір серії The International 2011 року так само відбувся в Німеччині, тільки в Кельні.

У турнірі візьмуть участь 16 найкращих команд з Dota 2 з усього світу. Учасники визначаться через кваліфікаційні матчі, а найкращі колективи на про-сцені відразу отримають пряме запрошення.

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Призовий фонд турніру, як зазвичай, наповнять самі гравці, купуючи сезонну перепустку Compendium, яку представлять за кілька місяців до івенту. Минулого року приз The International 2024 склав 2.5 мільйона доларів, що стало одним із найменших призів за всю історію турніру. Тоді чемпіоном стала нідерландська Team Liquid.

Раніше ми розповідали, що в провальній картковій грі від Valve, Artifact, раптово злетів онлайн, а через кілька днів знову помер. Раптову популярність проєкту пов'язують із напливом ботів.

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