Користувачі пов'язують це з напливом ботів.

У колекційній картковій грі у всесвіті Dota 2 - Artifact, яка запам'яталася всім як один із найбільших провалів компанії Valve, раптово злетів онлайн. Щоправда потім він також і впав, і гра повернулася в небуття.

За даними SteamDB, у період з 15 грудня до 2 січня одночасний онлайн Artifact сягнув 14 тисяч гравців, коли середній показник коливається в районі кількох сотень. Піки онлайну припали на 15-16 грудня і 1 січня, після чого показники повернулися на звичні позначки.

Але це навряд чи можна назвати новорічним дивом, і Artifact вже точно не відроджується. Користувачі висунули припущення, що це можуть бути просто боти, або ж гра потрібна для запуску піратки якогось багатокористувацького проєкту, щоб можна було використовувати сервери Steam для мультиплеєра. Хтось і зовсім висунув божевільну теорію, що Valve використовує Artifact для внутрішніх тестів Half-Life 3.

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Раніше ми розповідали, що маскот розпродажів Steam у вигляді рожевоволосої дівчини Steam Delivery Girl більше не з'явиться в магазині. Контракт між художницею доставщиці та Valve офіційно закінчився.

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