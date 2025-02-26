Вартість гарнітури оцінюють у 1200 доларів.

Компанія Valve не полишає надій вивести VR у мейнстрім і, за чутками, працює над новим пристроєм, який має стати новою віхою в технології віртуальної реальності.

Відомий датамайнер розробок Valve Gabe Follower розповів, що компанія зараз працює над бездротовим VR-шоломом, який має вийти під кінець 2025 року. Гаджет має кодову назву Deckard і на релізі коштуватиме 1200 доларів, інсайдер зазначає, що Valve продає гарнітуру собі у збиток.

Як стверджує Gabe Follower, у Valve вже є ігри, або демки, які стануть селлінг поінтом для пристрою. Крім того, однією з фішок шолома стане можливість запускати ігри, проєктуючи їх на площині, так, наче ви сидите навпроти монітора, але тільки, власне, без монітора.

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Кілька місяців тому ми розповідали про злиті рендери нового геймпада і VR-контролерів Valve. Тепер же витоки гаджетів компанії доповнилися ще й ескізами того самого Deckard.

Раніше ми розповідали, що в базі даних Steam знайшли нову невідому гру від Valve. Багато хто вважав, що це може бути Half-Life 3, але тепер ще й з'явилася ймовірність, що це проєкт саме під новий VR-шолом.

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