Емблема занадто сильно нагадувала піонерський значок.

Організатори східноєвропейської ліги EPICENTER з Dota 2 з Epic Esports Events були змушені змінити логотип свого турніру DPC EEU на прохання Valve. Він міг порушити закон України про декомунізацію.

На емблемі було зображено обличчя героя Пуджа на тлі червоної зірки і полум'я. А знизу був присутній напис з назвою змагання. У Радянському Союзі схожий за оформленням і концепцією значок носили піонери. На ньому був у профіль зображений Ленін і надрукована фраза "завжди готовий". Epic Esports Events вирішила підкоритися Valve, хоча вже підготувала товари на продаж зі згаданою символікою.

В офіційній заяві організаторів змагання сказано: "Деякий час тому ми отримали звернення від компанії Valve із запитом на зміну логотипу турніру, так як він потенційно може порушувати законодавство України Про заборону пропаганди комунізму. Основним завданням Epic Esports Events є забезпечення безпроблемного проведення змагання для всіх залучених сторін. Тому, незважаючи на вже виготовлені подарункові набори, банери та іншу продукцію з символікою турніру, а також юридичний висновок, який підтверджує, що даний логотип не може вважатися комуністичною символікою і, тим більше, не є пропагандою, було прийнято рішення змінити логотип змагання".

Чому емблема DPC могла стати проблемою

У змаганні бере участь українська команда Natus Vincere, яка сьогодні проведе свій перший матч.

Через логотип у неї могли виникнути проблеми. Швидше за все, саме з цієї причини Valve направила відповідний запит до Epic Esports Events.

Автор: Назар Степорук