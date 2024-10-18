Видавець Warhammer 40K: Space Marine 2 заявив, що не заперечує проти моддингу в PvE режимі, але визнав, що з виходом останнього оновлення посилив контроль над модами в PvP.
Нещодавно Focus Entertainment і Saber Interactive випустили оновлення 4.0 для Space Marine 2. Офіційно оновлення додало нову PvE-карту, нового ворога - Тиранідів, і новий режим складності Lethal. Однак був і прихований елемент: зміна шифрування файлів гри для блокування моддингу в PvP режимі Eternal War.
З моменту виходу Space Marine 2 у вересні PvP режим страждав від читерів. Деякі гравці порушували обмеження класів і використовували зброю, яка не була призначена для їхніх персонажів, порушуючи баланс гри.
Хоча оновлення 4.0 не містило інформації про заходи проти моддингу, IGN підтвердили, що зміни були спрямовані на боротьбу з модами в PvP. Модифікації в PvP здаються безглуздими, оскільки режим не передбачає рейтингових матчів або винагород. Eternal War - це простий режим, де лоялісти і зрадники б'ються заради веселощів, без особливих призів.
Однак оновлення також ускладнило моддинг у PvE-режимі Operations, де гравці проходять карти, б'ючись із Тиранідами або Хаоситами. Незважаючи на це, спільнота моддерів уже знайшла спосіб повернути моди в PvE, хоча визнають, що це тимчасове рішення.
Сільвен Ле Ру, старший бренд-менеджер Focus, також зазначив, що компанія не має заперечень проти моддингу в PvE, оскільки цей режим не є змагальним. Якщо гравці хочуть додавати собі рідкісну зброю для кооперативних місій, це їхній особистий вибір.
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