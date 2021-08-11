Розробники спровокували великий ажіотаж навколо гри, але в призначений час не змогли встановити патч, і презентація не відбулася.

Вчора о 22:00 за київським часом мала відбутися прем'єра тизера загадкової гри Abandoned від студії Blue Box. Однак в останній момент у розробників виникла проблема, і ролик не показали.

Навколо проекту Abandoned вирує безліч чуток про те, що в розробці замішаний творець Death Stranding та Metal Gear Хідео Коджіма. У користувачів є дві основні теорії – одні вважають, що так Кодзіма хоче анонсувати нову частину хоррору Silent Hill, інші думають, що це нова гра у серії Metal Gear Solid. Офіційно розробники говорили, що Кодзіма не має до їх проекту жодного відношення, але водночас, самі неодноразово підживлювали божевільні теорії.

І ось вчора в спеціальному додатку Abandoned Realtime Experience для PlayStation 5 повинен був вийти тизер. За 20 хвилин до презентації розробники навіть вирішили підігріти аудиторію, опублікувавши кілька секунд з майбутньої гри, зі словами: "Ви готові?".

Однак в призначений час тизер не вийшов. Гравці почали закидати розробників скріншотами з програми, яка замість демонстрації ролика пропонувала користувачам зайти трохи пізніше.

Одним з тих, хто чекав тизера, був і Сюхей Йошида – голова PlayStation Indies, інді-напрямку PlayStation. Не дочекавшись прем'єри, Сюхей вирушив грати в Genshin Impact і постити звідти скріншоти. А розробники Abandoned тим часом повідомили невтішну новину – виникли технічні проблеми.

"Виникла технічна проблема з випуском патча. Ми працюємо над тим, щоб виправити її якомога швидше. Просимо вибачення за незручності", – написали Blue Box в Твіттері.

Розробники додали, що повідомлять, як тільки проблема буде вирішена, але через 2 години оголосили, що все ще працюють над усуненням несправностей.

Таким чином тизер, який повинен був пролити світло на проект, так і не вийшов. І це з урахуванням того, що раніше студія вже двічі переносила демонстрацію ролика.

Розчаровані користувачі накинулися на студію з критикою.

"Тепер я дуже сподіваюся, що у вас в руках немає Silent Hill або чогось серйозного. Ви показали всім, що ви несерйозна компанія. Це непрофесійно", – написав один з користувачів.

Інші помітили, що замість окремого додатка для трейлера, розробники могли б просто завантажити ролик на YouTube.

Деякі помітили іронію в тому, що трапилося: "Весь цей час покинутими (Abandoned англійською) були ми самі". А були й такі, хто вирішив, що це була задумка авторів – змусити глядачів відчути себе покинутими.

Цікаво, що деякі стримери розраховували на те, що тизер Abandoned буде інтерактивним, і в нього можна буде зіграти. Вони запустили прямі трансляції на YouTube, проте змушені були показувати лише меню консолі. Деякі все ж не розгубилися, і вирішили продемонструвати рекордно швидкі спідрани Abandoned. Вони запускали додаток і зупиняли таймер, коли він пропонував "Зайти трохи пізніше".

— Rex Sterling (@RexSterlingD2K) August 10, 2021

Але більшість все ж негативно відреагувала на невдалу прем'єру, звинувачуючи Хасана Кахрамана, голову Blue Box, та обігруючи знамениту сцену з Кірком у фільмі "Зоряний шлях 2: Гнів Хана".

Втім, сам керівник Blue Box ніяк не прокоментував ситуацію. На момент написання новини розробники не виправили проблеми з встановленням патча, і не оголосили нову дату презентації.

Автор: Сергій Коршунов