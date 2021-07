Розробники опублікували нове фото з розмитим обличчям з пов'язкою на оці – в мережі побачили у цьому відсилання до серії стелс-екшенів MGS.

Вчора вночі студія Blue Box опублікувала нове промо-фото своєї загадкової гри Abandoned. І якщо раніше фанати вважали, що за цим проектом ховається Silent Hill від Хідео Кодзіми, то тепер користувачі впевнені, що це натяк на Metal Gear Solid – іншу серію ігор знаменитого японського геймдизайнера.

На своїй сторінці в Твіттері розробники знову нагадали про програму для трейлера Abandoned на PS5, показавши фотографію з назвою гри, де на розмитому тлі можна розглянути обличчя з пов'язкою на оці.

Користувачі моментально побачили схожість з героєм Metal Gear Solid V. Однак у нього пов'язка на іншому оці. Тоді гравці згадали про Солідуса Снейка, який з'являвся у Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty та MGS 4: Guns of the Patriots. Саме у нього пов'язка на лівому оці, як і в промо Abandoned.

Після один з шанувальників припустив, що це просто стокове фото, яке не має ніякого відношення до Metal Gear. На це повідомлення відреагував голова Blue Box Хасан Кахраман. Він запевнив, що це не так. Закликав припинити спекуляції і дочекатися виходу офіційного трейлера.

Втім, крім самого зображення на фото був і розмитий напис. У мережі користувачі спробували розгадати й його, підбираючи фрази, які підходять по довжині. Були варіанти "Welcome to Silent Hill" та навіть "Hideo Kojima and Guillermo del Toro".

Нагадаємо, що попередньо завантажити на PS5 спеціальний застосунок під назвою Abandoned Realtime Experience можна буде вже 29 липня. А презентація трейлера у цьому застосунку відбудеться 10 серпня.

Раніше студія Blue Box стверджувала, що Abandoned – це хоррор, а не стелс-екшен, як серія Metal Gear Solid. Тому деякі користувачі припустили, що зображення обличчя з пов'язкою на оці було опубліковано, щоб в черговий раз натякнути, що майбутня гра дійсно розробляється за участю Хідео Кодзіми. Хоч самі розробники вже неодноразово стверджували, що ніяк не пов'язані з японським геймдизайнером.

Автор: Сергій Коршунов