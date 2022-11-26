Студія Striking Distance подбала про належну оптимізацію хорора з елементами виживання The Callisto Protocol, духовного спадкоємця Dead Space. Розробники опублікували фінальні системні вимоги гри, які виявилися більш ніж демократичними. Для запуску проекту буде достатньо GTX 1060 — найпопулярнішої відеокарти серед користувачів Steam. А високі налаштування забезпечить графічний процесор того ж покоління
Мінімальні вимоги
- ОС: Windows 10 або 11 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2400;
- ОЗУ: 8 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580;
- Direct X: версії 11;
- місце на диску: 75 Гбайт.
Рекомендовані вимоги
- ОС: Windows 10 або 11 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 5700;
- Direct X: версії 12;
- місце на диску: 75 Гбайт (рекомендується SSD).
Striking Distance також опублікувала свіжий трейлер The Callisto Protocol з живими акторами. Ролик відрізняється неспішною демонстрацією всіх дій і включає кілька страшних моментів. Він прекрасно ілюструє, яка атмосфера чекає користувачів при проходженні свіжого хорора.
The Callisto Protocol — основні подробиці
- Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.
- У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.
- Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.
- The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.