Для запуску гри знадобиться найпопулярніша відеокарта серед користувачів Steam.

Студія Striking Distance подбала про належну оптимізацію хорора з елементами виживання The Callisto Protocol, духовного спадкоємця Dead Space. Розробники опублікували фінальні системні вимоги гри, які виявилися більш ніж демократичними. Для запуску проекту буде достатньо GTX 1060 — найпопулярнішої відеокарти серед користувачів Steam. А високі налаштування забезпечить графічний процесор того ж покоління

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 або 11 (64-біт);

процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580;

Direct X: версії 11;

місце на диску: 75 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 або 11 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600;

ОЗУ: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 5700;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 75 Гбайт (рекомендується SSD).

Striking Distance також опублікувала свіжий трейлер The Callisto Protocol з живими акторами. Ролик відрізняється неспішною демонстрацією всіх дій і включає кілька страшних моментів. Він прекрасно ілюструє, яка атмосфера чекає користувачів при проходженні свіжого хорора.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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