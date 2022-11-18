У ролику показали багато битв і різних персонажів.

До релізу хорора з елементами виживання The Callisto Protocol залишилися лічені тижні, тому видавництво Krafton і студія Striking Distance продовжують підігрівати інтерес аудиторії. Нещодавно розробники випустили свіжий трейлер, в якому показали вступ, багато напружених моментів, битви і декількох персонажів.

Починається ролик з падіння судна головного героя Джейкоба Лі на Каллісто, супутнику Юпітера. Протагоніста знаходять місцеві роботи і забирають до в'язниці "Чорне залізо", де йому вводять невідому речовину. Потім в колонії трапляється загадковий інцидент з появою монстрів. Всі охоронці скам'яніли, а Джейкоб намагається врятуватися разом з іншим невідомим ув'язненим.

Частину трейлера присвятили битвам і різноманітним напруженим моментам. Один з них — це втеча від ворогів на початку проходження, коли у головного героя ще немає костюма, а другий — потайне переміщення в лігві монстрів. Що стосується битв, то глядачам показали моменти, коли Джейкоб знаходить кийок і пістолет. Він також використовує місцевий аналог гравітаційної гармати на потужному повзаючому противнику.

Завдяки новому трейлеру стали відомі деякі цікаві деталі. Наприклад, протагоністу доведеться битися з роботами під час проходження. Персонаж Карен Фукухари буде часто діяти спільно з головним героєм, а атмосфера хорора іноді змінюється на видовищні постановочні моменти з втечею і вибухами.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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