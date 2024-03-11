Проблемою стали висока ціна та технічні проблеми самої гри.

Відомий онлайн-проект Ubisoft про піратів і морські бої Skull And Bones, вихід якого роками переносили, схоже провалився вже за два тижні після релізу.

Skull And Bones входила у топи найочікуваніших у 2024 році. Однак, як пише Forbes, після виходу швидко скотилась на дно списку ігор, у які найчастіше грають на Xbox. Днями вона була на 47 позиції із 49, поступившись навіть більш старим проектами, таким як Elden Ring, Fallout 4 та Call of Duty: Black Ops III, але тепер взагалі вилетіла з топу.

Окрім низьких рейтингів проблемою Skull and Bones стала надто висока ціна - 70 доларів. При цьому гендиректор Ubisoft заявив, що піратська пригода – це проект "АААА-рівня".

Відео дня

Додатковою проблемою гри стали деякі технічні проблеми. Зокрема, періодично на XSX/XSS падає частота кадрів і останнє оновлення ситуацію не вирішило.

"Безсумнівно, найбільше, що потопило Skull and Bones, полягає в тому, що більшість гравців просто не бажали піратської гри з живим сервісом, де ви граєте за корабель, а не за пірата", - зазначає видання.

Skull and Bones - що повідомлялось

Ще до релізу УНІАН писав, що Skull and Bones можна сміливо назвати однією з найбільш проблемних ігор в історії. Концепцію проекту безліч разів змінювали, а дату релізу — постійно переносили. Навіть коли у піратського екшену від Ubisoft були точні терміни релізу, його все одно відкладали двічі.

Розробники обіцяли, що гравці зможуть насолодитися механікою морських битв, знайомої нам по Assassin's Creed 4: Black Flag. Користувачі могли б пограти за капітана - управляти кораблем, задавати цілі і віддавати наказ про відкриття вогню.

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