У Steam відкрилися попередні замовлення на масштабну MMORPG у всесвіті "Дюна" - Dune: Awakening. Стандартне видання коштує 1149 гривень, тоді як Deluxe і Ultimate-версії продаються за 1549 і 1 899 гривень відповідно. Володарі розширених видань зможуть почати гру за п'ять днів до офіційного релізу.
Розробники відмовилися від раннього доступу і відразу випустять повноцінну версію. Гра отримуватиме безкоштовні оновлення та додатковий контент, а преміальні DLC залишаться необов'язковими. Чотири таких доповнення увійдуть до Сезонної перепустки.
Системні вимоги Dune: Awakening
1080p / 30 FPS (низькі налаштування)
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
- ОЗП: 16 ГБ
- Відеокарта: GTX 1060 (6 ГБ) / Radeon 5600 XT (6 ГБ)
- Місце на диску: 60 ГБ
- Додатково: DirectX 12
1080p / 60 FPS (середні налаштування)
- Процесор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600
- Відеокарта: RTX 2070 (8 ГБ) / Radeon RX 6600 (8 ГБ)
- Місце на диску: 75 ГБ
1440p / 60 FPS (високі налаштування)
- Процесор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X
- Відеокарта: RTX 3070 (8 ГБ) / Radeon 6700 XT (12 ГБ)
4K / 60 FPS (ультраналаштування)
- Процесор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Відеокарта: RTX 4070 (12 ГБ) / Radeon 7800 XT (12 ГБ)
Реліз Dune: Awakening заплановано на 20 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на минулому поколінні Playstation 4 і Xbox One.
Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме симулятор життя inZOI, який, на відміну від Dune: Awakening, спочатку все ж таки вийде в ранньому доступі.