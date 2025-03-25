Стандартне видання обійдеться в 1149 гривень.

У Steam відкрилися попередні замовлення на масштабну MMORPG у всесвіті "Дюна" - Dune: Awakening. Стандартне видання коштує 1149 гривень, тоді як Deluxe і Ultimate-версії продаються за 1549 і 1 899 гривень відповідно. Володарі розширених видань зможуть почати гру за п'ять днів до офіційного релізу.

Розробники відмовилися від раннього доступу і відразу випустять повноцінну версію. Гра отримуватиме безкоштовні оновлення та додатковий контент, а преміальні DLC залишаться необов'язковими. Чотири таких доповнення увійдуть до Сезонної перепустки.

Системні вимоги Dune: Awakening

1080p / 30 FPS (низькі налаштування)

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

ОЗП: 16 ГБ

Відеокарта: GTX 1060 (6 ГБ) / Radeon 5600 XT (6 ГБ)

Місце на диску: 60 ГБ

Додатково: DirectX 12

1080p / 60 FPS (середні налаштування)

Процесор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600

Відеокарта: RTX 2070 (8 ГБ) / Radeon RX 6600 (8 ГБ)

Місце на диску: 75 ГБ

1440p / 60 FPS (високі налаштування)

Процесор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X

Відеокарта: RTX 3070 (8 ГБ) / Radeon 6700 XT (12 ГБ)

4K / 60 FPS (ультраналаштування)

Процесор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

Відеокарта: RTX 4070 (12 ГБ) / Radeon 7800 XT (12 ГБ)

Реліз Dune: Awakening заплановано на 20 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на минулому поколінні Playstation 4 і Xbox One.

Відео дня

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме симулятор життя inZOI, який, на відміну від Dune: Awakening, спочатку все ж таки вийде в ранньому доступі.

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