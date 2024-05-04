За словами розробника, ця версія з подорожжю Геральта в країну тисячі казок більше відповідає оригінальному задуму, від якого в процесі відмовилися.

На популярному сервісі Nexus Mods з'явився косметичний мод для гри "Відьмак 3". Розробник модифікації представився автором квесту "Давним-давно" і запропонував усім охочим оцінити альтернативну версію однією з найкращих історій з Blood and Wine.

Ось що пише Філіп Вебер, який займався дизайном квестів у 3-й частині, а зараз є наративним директором у The Witcher 4, в описі до мода:

Коли почалася розробка квесту, у нас була ідея зробити його меланхолійною виставою класичних казок братів Грімм, дія якого відбувається у вмираючому лісі, освітленому призахідним сонцем. У підсумку замість вмираючого лісу ми вирішили зробити яскравішу казкову країну, яка все ще демонструвала первісну красу землі, створеної для Сіанни та її сестри Анни Генрієтти. Відео дня У цьому моді я спробував відтворити це оригінальне бачення, тому що мені завжди було цікаво, який би вигляд воно мало. Це не заміна того, що було в грі, а цікава альтернатива, яка показує, що могло б бути.

Розробник "Відьмака 3" завжди хотів побачити саме цю версію Країни тисячі казок, тому й створив мод. Розробив він його в офіційному інструментарії REDkit, який дає змогу всім охочим створювати новий контент для гри, включно із завданнями, а також змінювати вже наявні.

Мод "Золоте "Давним-давно..."" доступний на сайті Nexus Mods і сумісний з некстген-версією тайтла. Для встановлення необхідно помістити вміст архіву в папку mods.

Скільки ще чекати The Witcher 4

Польська студія не випускала нового "Відьмака" з 2015 року. Нещодавно була інформація, що наступний "Відьмак", як і раніше, перебуває на стадії попереднього виробництва. Але вже в другій половині року перейде в повноцінну (активну) фазу розроблення. Таким чином, реліз гри, імовірно, відбудеться наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Проєкт під кодовою назвою Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.

Новий "Відьмак" стане чимось абсолютно новим - фанатам не варто очікувати на простий клон "Дикого Полювання". Розробники спиратимуться на попередню гру при створенні четвертої частини, але вони не планують робити "безпечний сиквел".

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